В Рязанской области 63-летний мужчина украл корм с фермы и угрожал ее рабочему
Всего он украл 120 килограммов кормовой смеси.
В Рязанской области 63-летний мужчина украл корм с фермы и угрожал ее рабочему. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД,
По данным полиции, работник животноводческой фермы в селе Ново Тишевое в Александро-Невском районе проводил обход территории и увидел у кормовой площадки мужчину, который нагружал телегу комбикормом. Когда рабочий подошел поближе, похититель начал ругаться и угрожать расправой, а после скрылся.
Полицейские выяснили, что к краже причастен 63-летний житель села. Во дворе его дома нашли телегу, груженную комбикормом. Злоумышленника задержали. Всего он украл 120 килограммов кормовой смеси.
Возбуждено уголовно дело. Мужчине грозит до 4 лет колонии.