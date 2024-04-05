В Рязанской области 63-летний мужчина украл корм с фермы и угрожал ее рабочему

Всего он украл 120 килограммов кормовой смеси.

В Рязанской области 63-летний мужчина украл корм с фермы и угрожал ее рабочему. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД,

По данным полиции, работник животноводческой фермы в селе Ново Тишевое в Александро-Невском районе проводил обход территории и увидел у кормовой площадки мужчину, который нагружал телегу комбикормом. Когда рабочий подошел поближе, похититель начал ругаться и угрожать расправой, а после скрылся.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 63-летний житель села. Во дворе его дома нашли телегу, груженную комбикормом. Злоумышленника задержали. Всего он украл 120 килограммов кормовой смеси.

Возбуждено уголовно дело. Мужчине грозит до 4 лет колонии.