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В рязанской БСМП прошли противоэпидемические учения
По легенде, в патологоанатомическое отделение больницы скорой медицинской помощи привезли труп человека, зараженного холерой.

В рязанской БСМП прошли противоэпидемические учения. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

По легенде, в патологоанатомическое отделение больницы скорой медицинской помощи привезли труп человека, зараженного холерой. Доступ в отделение закрыли для посторонних, а сотрудники переоделись в защитные костюмы и приготовили необходимые растворы.

После поступления тела зараженного специалисты провели «вскрытие», провели отбор и упаковку биологического материала, составили сопроводительные документы.

«Весь алгоритм действий наших специалистов хорошо отработан, учения прошли без замечаний», — рассказала заведующая эпидемиологическим отделением БСМП Юлия Милицина.