В Рязани задержали мужчину за кражу магнитолы из припаркованного автомобиля
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани задержали мужчину за кражу магнитолы из припаркованного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 21-летний рязанец и сообщил, что из припаркованной на ночь LADA Priora была похищена магнитола. Выяснилось, что салон машины ночью был не заперт. Молодой человек забыл это сделать.
Полицейские установили, что к краже причастен 30-летнего жителя Рязанской области. Он заметил, что у припаркованного автомобиля не заперта дверь и украл оттуда магнитолу. Утром он продал ее.
Возбуждено уголовное дело.