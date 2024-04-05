В Рязани задержали мужчину за кражу магнитолы из припаркованного автомобиля

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали мужчину за кражу магнитолы из припаркованного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 21-летний рязанец и сообщил, что из припаркованной на ночь LADA Priora была похищена магнитола. Выяснилось, что салон машины ночью был не заперт. Молодой человек забыл это сделать.

Полицейские установили, что к краже причастен 30-летнего жителя Рязанской области. Он заметил, что у припаркованного автомобиля не заперта дверь и украл оттуда магнитолу. Утром он продал ее.

Возбуждено уголовное дело.