В Ростовской области неизвестные перерезали горло и отрезали уши инженеру «Верхоломов»

В Ростовской области неизвестные перерезали горло и отрезали уши инженеру «Верхоломов». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 41-летний и 52-летний сотрудники кооператива вечером 2 апреля выехали из хутора Верхоломов в сторону Волгодонска на двух автомобилях и пропали без вести.

Накануне примерно в 5 км от хутора в воде реки Сал обнаружили автомобиль, принадлежащий одному из мужчин. Его тело находилось, а в багажнике. Труп был связан по рукам и ногам и обезображен — мужчине отрезали оба уха и перерезали горло. Примерно в 200 метрах от машины в реке полицейские обнаружили ВАЗ -21200 второго мужчины. Его продолжают искать.

Возбуждено уголовное дело. Следователи разыскивают убийц.