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В Ростовской области на аэродроме сдетонировала взрывчатка с БПЛА, пострадали восемь человек

В Ростовской области на аэродроме сдетонировала взрывчатка с БПЛА, пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор региона.

Восемь человек пострадали в Морозовском районе Ростовской области, где недалеко от аэродрома сдетонировало взрывное устройство с упавшего дрона.

Отмечается, что пострадавшие проводили следственные действия с беспилотником, их доставили в больницу.

Ранее над пятью регионами России за ночь сбили 53 беспилотника.