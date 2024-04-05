В Ростовской области на аэродроме сдетонировала взрывчатка с БПЛА, пострадали восемь человек
В Ростовской области на аэродроме сдетонировала взрывчатка с БПЛА, пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор региона.
Восемь человек пострадали в Морозовском районе Ростовской области, где недалеко от аэродрома сдетонировало взрывное устройство с упавшего дрона.
Отмечается, что пострадавшие проводили следственные действия с беспилотником, их доставили в больницу.
Ранее над пятью регионами России за ночь сбили 53 беспилотника.