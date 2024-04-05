В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -6 градусов
Температура воздуха по области ночью опустится до -6, -1 градуса, днем поднимется до +6, +11 градусов.
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -6 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 6 апреля, в регионе будет облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Ветер ночью переменный, 2-7 метров в секунду, днем юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до -6, -1 градуса, днем поднимется до +6, +11 градусов.