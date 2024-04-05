В НАТО назвали условия для принятия Украины в альянс

Отмечается, что долгое время урегулирование конфликта рассматривается политологами.

НАТО нужны от Украины гарантии безопасности, а также вступление страны в военно-политический блок. Об этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на итальянское издание «Reppublica».

"Сделка по прекращению войны: территории в обмен на безопасность… с гарантией немедленного вступления Украины в НАТО", — пишет газета.

Отмечается, что долгое время урегулирование конфликта рассматривается политологами.