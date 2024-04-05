В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю

За неделю ВС РФ уничтожили 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган», а также 1119 беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю. Информация появилась в ежедневной сводке ведомства.

За неделю ВСУ потеряли 4 835 военных на всех направлениях. На Донецком направлении ВСУ потеряли 40 орудий полевой артиллерии. На Авдеевском направлении — 3 танка, 15 боевых бронированных машин. На Южно-Донецком направлении потери противника составили 8 танков. На Херсонском направлении ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» и две артиллерийские системы М777.

Также ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск в течение недели уничтожены три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300.

За неделю ВС РФ уничтожили 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган», а также 1119 беспилотных летательных аппаратов.