Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
Сбт, 06
Вск, 07
14°
ЦБ USD 92.42 0.11 06/04
ЦБ EUR 100.13 0.06 06/04
Нал. USD 93.16 / 98.5 05/04 11:00
Нал. EUR 101.82 / 103.21 05/04 11:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
13 542
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
6 312
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
9 655
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
10 011
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю
За неделю ВС РФ уничтожили 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган», а также 1119 беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю. Информация появилась в ежедневной сводке ведомства.

За неделю ВСУ потеряли 4 835 военных на всех направлениях. На Донецком направлении ВСУ потеряли 40 орудий полевой артиллерии. На Авдеевском направлении — 3 танка, 15 боевых бронированных машин. На Южно-Донецком направлении потери противника составили 8 танков. На Херсонском направлении ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» и две артиллерийские системы М777.

Также ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск в течение недели уничтожены три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300.

За неделю ВС РФ уничтожили 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган», а также 1119 беспилотных летательных аппаратов.