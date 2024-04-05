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В МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья в Рязанской области
За сутки в черте Рязани уровень Оки повысился на 30 см и составляет 524 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья в Рязанской области. Сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

За сутки в черте Рязани уровень Оки повысился на 30 см и составляет 524 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 20 см и составляет 510 см. В районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 13 см и составляет 407 см. В Мокше у Кадома уровень воды повысился на 62 см и составляет 564 см.

В Проне у населенного пункта Быково уровень воды понизился на 115 см и составляет 525 см. У села Троица уровень воды в Ранове понизился на 17 см и составляет 764 см. У Скопина уровень воды в р. Верда понизился на 32 см и составляет 210 см.

Отмечается, что половодье развивается в соответствии с прогнозом.