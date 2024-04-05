В Ленобласти пьяная женщина пыталась столкнулись двух девочек под электричку

В Ленобласти пьяная женщина пыталась столкнулись двух девочек под электричку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на мойке».

Инцидент произошел на станции «Саблино» в Тосненском районе. 35-летняя пьяная женщина пыталась столкнуть двух подростков под приближающийся состав.

Ее остановил 17-летний молодой человек. После этого женщина накинулась на него.

На женщину возбудили два уголовных дела по статьям за покушение на убийство двух лиц и хулиганство.