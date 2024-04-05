В Ленинградской области мужчина бросил соседу-стримеру топор в окно

В Ленинградской области мужчина бросил соседу-стримеру топор в окно. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Мурине.

По информации истчоника, мужчину взбесила музыка, доносившаяся снизу. Чтобы утихомирить соседа, тот привязал к топору веревку и свесил топор из окна квартиры, слегка покачивая, чтобы попасть в стекло.

24-летний мужчина учится в университете, бьет татуировки и занимается стримами. Сосед сверху его давно недолюбливает и ломится в дверь даже днем — жалуется на музыку. Когда мужчина не открыл скандалисту, он бросил топор. Студент написал заявление в полицию.