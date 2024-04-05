В Красноярском крае мужчина расстрелял и ударил ножом знакомого

В Красноярском крае мужчина расстрелял и ударил ножом знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

Отмечается, что между мужчинами в 2020 году произошел конфликт. Один из них избил другого перед входом в сельских дом культуры. В ходе драки мужчина получил серьезную травму.

В 2022 году пострадавший пришел на работу к тому, кто его избил и залил его перцовым баллончиком, а после несколько раз ударил молотком по голове. Спустя еще год потерпевший вновь напал на обидчика. Он устроил ДТП, а потом больше шести раз выстрелил в мужчину из газового пистолета и пырнул его ножом в бедро.

Мужчину задержали. Его будут судить по четырем статьям. Ему грозит до 10 лет колонии.