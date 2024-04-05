В Касимовском районе автомобиль слетел в кювет и опрокинулся
Автор фото уточнил, что автомобиль лежит в кювете на дороге перед поселком Гусь-Железный. Он уточнил, что в машине никого не было.
В Касимовском районе автомобиль слетел в кювет и опрокинулся. Фото опубликовали в Telegram-канале «Автоклуб города Касимов» в пятницу, 5 апреля.
Автор фото уточнил, что автомобиль лежит в кювете на дороге перед поселком Гусь-Железный. Он уточнил, что в машине никого не было.
Подробности происшествия неизвестны.