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В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу около детского сада

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу около детского сада. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-группу городского УМВД.

Инцидент произошел на улице Автомагистральной.

«В отдел полиции № 11 поступило сообщение о том, что на улице Автомагистральной произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил ранение, предположительно, из травматического пистолета. Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», — указано в публикации.

По данным местных СМИ, двое мужчин поссорились, пока ждали детей. После случившегося открывший стрельбу скрылся.