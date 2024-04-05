В Архангельске мужчина напал на девушку, которую попросил о помощи

Возбуждено уголовное дело.

В Архангельске мужчина напал на девушку, которую попросил о помощи. Об этом в пятницу, 5 апреля, рассказал портал RRO ГОРОД, со ссылкой на местный следственный комитет.

По предварительной информации, 43-летний житель Чувашии попросил 22-летнюю прохожую помочь донести пакеты. Подозреваемый сказал, что у него болит спина и девушка согласилась проводить его до квартиры.

Мужчина силой завел и удерживал пострадавшую в лифте, после чего планировал увести ее в съемное жилье. Похитителя остановил участковый, который находился в доме. Он услышал крики девушки и задержал злоумышленника.

По данным следственного комитета, задержанный ранее был осужден за убийство.