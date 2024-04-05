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Уроженец Рязани Антон Лапшин погиб в зоне СВО
Ему было 33 года.

Уроженец Рязани Антон Лапшин погиб в зоне СВО. Об этом сообщила газета «Вестник».

Лапшин переехал в поселок Первомайский Тамбовской области в десятилетнем возрасте. Он выпустился из бывшей второй школы, поступил в Рязанский железнодорожный колледж. Не окончив его, он ушел в армию. Служил в мотострелковых войсках в Коврове и Осетии.

Мужчина работал на заводе «Первомайскхиммаш», потом переехал в Москву — там он трудился на домостроительном комбинате, в Мосводоканале. В сентябре 2022 года его мобилизовали.

В зоне СВО Лапшин служил в мотострелковых войсках на Сватовском направлении. Дважды был в краткосрочных отпусках дома. В последний свой отпуск, в январе 2024 года, он женился.

24 марта Лапшин погиб в селе Куземовка Сватовского района Луганской Народной Республики. Ему было 33 года. Прощание с ним состоится 6 апреля. Отпевание пройдет в 12:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Похоронят младшего сержанта на поселковом кладбище.