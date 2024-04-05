Скончался председатель Совета ветеранов Михайловского района Владислав Москвитин
Он много лет трудился в сельском хозяйстве, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».
Скончался председатель Совета ветеранов Михайловского района Владислав Москвитин. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Сидоров.
Владислав Иванович — почетный гражданин Михайлова, председатель общества ветеранов войны и труда, активный участник общественных и патриотических мероприятий, один из инициаторов присвоения Михайлову звания «Города воинской доблести».
Он много лет трудился в сельском хозяйстве, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».