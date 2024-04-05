Шатчанина осудили за повторное пьяное вождение

Инцидент произошел в январе 2024 года.

Шатчанина осудили за повторное пьяное вождение. Об этом сообщила прокуратура Рязанской области.

Инцидент произошел в январе 2024 года.

Специалисты установили, что на одной из улиц Шацка сотрудники ДПС остановили машину, которой управлял пьяный мужчина. Ранее его привлекали к ответственности за нетрезвое вождение.

Проходить медосвидетельствование он отказался.

Суд приговорил шатчанина к 200 часам обязательных работ. Также его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.