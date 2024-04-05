С начала года газовики нашли и устранили 173 опасных нарушения в домах рязанцев

Специалисты «Рязаньгоргаз» за 1-ый квартал текущего года проверили 49 тысяч квартир и частных домовладений, что позволило вовремя выявить и устранить неисправности газового оборудования.

При проведении планового техобслуживания газовики выявили 173 опасных нарушения. Из-за отсутствия тяги, разукомплектованности, нарушений работы автоматики безопасности и невозможности ремонта газовики отключили 67 колонок и 106 плит.

Отмечается, что одно из самых опасных нарушений — самовольная замена и ремонт газовых приборов. Непрофессиональные действия могут привести к утечке газа или нарушению тяги в дымовых и вентиляционных каналах, что создает угрозу жизни и здоровью жильцов всего дома. Подобные нарушения обнаружены в многоквартирных домах на улицах Братиславской и Забайкальской. Хозяева квартиры на улице Гагарина допустили самовольное переустройство системы дымоудаления, вмонтировав принудительную вытяжку в прочистной карман дымохода.

Самовольная замена газовых колонок часто приводит к попаданию воды в газопровод. Итогом всегда становится приостановка подачи газа для подъезда, дома или даже нескольких домов до устранения неисправностей. Виновник оплачивает стоимость восстановительных работ, а также привлекается к административной ответственности с наложением штрафа до 10 тысяч рублей.