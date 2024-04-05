Рязанец забил прохожего до смерти из-за отказа прикурить

Ему грозит 8 лет лишения свободы.

Рязанец забил прохожего до смерти из-за отказа прикурить. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

Установлено, что в мае 2023 года к подсудимому подошел неизвестный и спросил сигарету. После отказа между мужчинами произошел конфликт, который перешел в драку. Рязанец несколько раз ударил потерпевшего ногами по голове, а затем вызвал «скорую».

Пострадавшего доставили в ОКБ, где он скончался от полученных травм в июне 2023 года.

Нападавшего привлекли к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил мужчине 8 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.