Рязанцев пригласили на первый общегородской субботник
Первый субботник пройдет 6 апреля с 9.00 до 11.00.
Рязанцев пригласили на первый общегородской субботник. Сообщение появилось на сайте мэрии.
Первый субботник пройдет 6 апреля с 9.00 до 11.00. В нем примут участие работники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, сотрудники администрации, неравнодушные жители.
Уборка будет организована на следующих зеленых зонах:
- улица Колхозная от дома № 4 до улицы Есенина;
- зеленая зона на улице Советской Армии (от улицы Новоселов до улицы Зубковой — Нижний городской сад);
- сквер на улице Западной;
- участок зеленой зоны улицы Татарская (от улицы 1-я Железнодорожная до улицы Пушкина);
- участок зеленой зоны улицы Татарская (от улицы Пушкина до улицы Гагарина);
- проезд Речников.
К работам по очистке городских территорий могут присоединиться все желающие, в том числе организации всех форм собственности и управляющие компании. Всем участникам субботника выдадут необходимый инвентарь.