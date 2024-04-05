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Рязанцев пригласили на первый общегородской субботник
Первый субботник пройдет 6 апреля с 9.00 до 11.00.

Рязанцев пригласили на первый общегородской субботник. Сообщение появилось на сайте мэрии.

Первый субботник пройдет 6 апреля с 9.00 до 11.00. В нем примут участие работники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, сотрудники администрации, неравнодушные жители.

Уборка будет организована на следующих зеленых зонах:

  • улица Колхозная от дома № 4 до улицы Есенина;
  • зеленая зона на улице Советской Армии (от улицы Новоселов до улицы Зубковой — Нижний городской сад);
  • сквер на улице Западной;
  • участок зеленой зоны улицы Татарская (от улицы 1-я Железнодорожная до улицы Пушкина);
  • участок зеленой зоны улицы Татарская (от улицы Пушкина до улицы Гагарина);
  • проезд Речников.

К работам по очистке городских территорий могут присоединиться все желающие, в том числе организации всех форм собственности и управляющие компании. Всем участникам субботника выдадут необходимый инвентарь.