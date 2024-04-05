Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в регионе

Согласно исследованию, лидером рейтинга стала вакансия технического директора в многопрофильной международной компании, предоставляющей услуги back-office с зарплатой от 400 000 руб.

Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в регионе. Об этом сообщает сервис hh.ru.

Согласно исследованию, лидером рейтинга стала вакансия технического директора в многопрофильной международной компании, предоставляющей услуги back-office с зарплатой от 400 000 руб.

На второй строчке расположилась вакансия прораба дорожно-строительных работ. Зарплата — от 247 500 рублей до вычета налогов.

На третьей позиции топа находится вакансия для 1С-программиста в аккредитованной IT-компании с федеральным охватом — «КРОН» с доходом до 320 000 рублей.

В подборку самых высокооплачиваемых предложений также вошла вакансия заместителя директора по животноводству на предприятии ООО «Деревня», расположенном в поселке Искра под Рязанью с зарплатой от 200 000 рублей.