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Профсоюз продолжил реализацию образовательного проекта для студентов-медиков

В пятницу, 5 апреля, специалисты областной организации встретились со студентами выпускного курса отделения «Лечебное дело» Рязанского медицинского колледжа.

Тема лекции касалась составных частей заработной платы работников сферы здравоохранения, правил заключения трудового договора, требований к конкретным рабочим местам медработников.

Опыт областного комитета показывает, что молодежь наиболее уязвима в социально-трудовых отношениях с работодателем. Задача — дать студентам базовые сведения о принципах оплаты труда, охраны труда, особенностях трудового договора.

В областной организации полагают, что в результате реализации проекта повысится уровень информированности будущих специалистов и о профсоюзной деятельности, что будет способствовать осознанному членству в Профсоюзе: очные лекции специалистов в прошлом году позволили охватить свыше 300 студентов Рязанского государственного медицинского университета и почти 250 студентов Рязанского медицинского колледжа, включая дистанционных участников из его филиалов.

Важно, что будущие специалисты на профсоюзных лекциях получают знания, необходимые для работы в практическом здравоохранении.

Областная организация Профсоюза рассчитывает, что в результате реализации образовательного проекта молодые специалисты отрасли не только станут активными участниками профсоюзных мероприятий, но и будут обладать компетенциями, позволяющими взять на себя ответственность за представление своих интересов и интересов медицинского сообщества.

Предвидится, что участие студентов в образовательном проекте укрепит и продолжит традиции Профсоюза, а также обогатит его кадровый резерв молодыми, перспективными специалистами, готовыми к решению возникающих вызовов.