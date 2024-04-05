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При столкновении двух легковушек в Рязанской области пострадали двое
Авария произошла на 63 километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин».

В Пронском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в пятницу, 5 апреля, примерно в 17:10, на 63 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин».

По предварительной информации, между собой столкнулись автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял 50-летний прончанин, и Kia Seed под управлением 35-летнего рязанца.

В результате пострадали пассажиры Kia — 31-летняя женщина и восьмилетний ребенок, им потребовалась медицинская помощь.

«Избежать тяжелых последствий и травм, пассажирам и водителям, помогло то, что все были пристегнуты ремнем безопасности, а ребенок находился в детском удерживающем устройстве», — уточняется в публикации.

По факту аварии началась проверка.