Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
Вск, 07
14°
Пнд, 08
18°
ЦБ USD 92.42 0.11 06/04
ЦБ EUR 100.13 0.06 06/04
Нал. USD 90.50 / 100.00 05/04 11:00
Нал. EUR 93.60 / 116.00 05/04 11:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
13 850
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
6 515
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
9 864
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
10 204
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Погибшего на спецоперации рязанца Алексея Старостина похоронят 8 апреля
Экс-командир волонтерского отряда «Звездный ФКР» погиб 26 марта.

Погибшего на спецоперации рязанца Алексея Старостина похоронят в понедельник, 8 апреля. Об этом сообщило «Звездное движение Рязанской области».

Старостин ушел на СВО в 2023 году добровольцем. «Первая медкомиссия его отклонила (легкое заикание), однако Алексей прошел специальные курсы у медиков и добился отправки на передовую. Служил старшим наводчиком миномётного взвода отряда (штурмовой) войсковой части», — указано в публикации. Старостин погиб в ДНР 26 марта.

Отпевание пройдет 8 апреля в 11:00 в Храме Иоанна Кронштадтского, его похоронят на Богородском кладбище.