Погибшего на спецоперации рязанца Алексея Старостина похоронят 8 апреля

Экс-командир волонтерского отряда «Звездный ФКР» погиб 26 марта.

Погибшего на спецоперации рязанца Алексея Старостина похоронят в понедельник, 8 апреля. Об этом сообщило «Звездное движение Рязанской области».

Старостин ушел на СВО в 2023 году добровольцем. «Первая медкомиссия его отклонила (легкое заикание), однако Алексей прошел специальные курсы у медиков и добился отправки на передовую. Служил старшим наводчиком миномётного взвода отряда (штурмовой) войсковой части», — указано в публикации. Старостин погиб в ДНР 26 марта.

Отпевание пройдет 8 апреля в 11:00 в Храме Иоанна Кронштадтского, его похоронят на Богородском кладбище.