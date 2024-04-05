Пик паводка на Оке начнется с Тульской области

Наивысшие значения уровня воды в Оке во время нынешнего паводка, как и в прошлые годы, сначала будут наблюдаться в верхнем течении реки, то есть в Тульской и Московской областях, а затем уже в Рязанском регионе. Об этом журналисту РЗН. Инфо сообщили в отделе гидротехнических сооружений ФГБУ «Канал имени Москвы».

В ведомстве также отметили, что одним из ключевых факторов, влияющих на масштаб половодья, являются объемы таяния снега.

Затворы на окских плотинах, находящихся в районе Белоомута и Кузьминского открыты еще с окончания навигации, то есть с осени прошлого года. Следовательно, дополнительного роста уровня воды из-за работы гидротехнических сооружений не будет.

Подробнее о возможных последствиях для Рязани паводка-2024, читайте в разделе «Публикации».