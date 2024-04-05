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Опубликован проект расписания ЕГЭ-2024 с днями для пересдачи
Согласно расписанию, основная часть экзаменов пройдет с 23 мая по 11 июня. Пересдачи пройдут 4 и 5 июля.

Опубликован проект расписания ЕГЭ-2024 с днями для пересдачи. Он появился на сайте Минпросвещения РФ.

Согласно расписанию, основная часть экзаменов пройдет с 23 мая по 11 июня:

  • 23 мая — ЕГЭ по географии, литературе и химии;
  • 28 мая — по русскому языку;
  • 31 мая — по математике базового и профильного уровней;
  • 4 июня — по обществознанию и физике;
  • 7 и 8 июня ЕГЭ по информатике и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
  • 11 июня — по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам, история.

Отмечается, что пересдать можно будет только один экзамен по выбору. Дни пересдач:

  • 4 июля — пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, письменной части экзамена по иностранным языкам;
  • 5 июля — пересдачи по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе, устной части экзамена по иностранным языкам.