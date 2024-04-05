Опубликован проект расписания ЕГЭ-2024 с днями для пересдачи

Согласно расписанию, основная часть экзаменов пройдет с 23 мая по 11 июня. Пересдачи пройдут 4 и 5 июля.

Опубликован проект расписания ЕГЭ-2024 с днями для пересдачи. Он появился на сайте Минпросвещения РФ.

Согласно расписанию, основная часть экзаменов пройдет с 23 мая по 11 июня:

23 мая — ЕГЭ по географии, литературе и химии;

28 мая — по русскому языку;

31 мая — по математике базового и профильного уровней;

4 июня — по обществознанию и физике;

7 и 8 июня ЕГЭ по информатике и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

11 июня — по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам, история.

Отмечается, что пересдать можно будет только один экзамен по выбору. Дни пересдач: