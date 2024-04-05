NYT: ВСУ испытывают «снарядный голод» на фронте

Отмечается, что что Россия сейчас выпускает как минимум в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина.

Вооруженные силы Украины испытывают «снарядный голод» на фронте из-за задержки помощи от США. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на газету The New York Times.

Отмечается, что что Россия сейчас выпускает как минимум в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина.

Кроме того, из-за нехватки минометных снарядов ВСУ используют артиллерию более крупного калибра.