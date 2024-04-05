Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 6-7 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре кукол проходит всероссийский фестиваль моноспектаклей «Монолог». 6 и 7 апреля рязанцам представят спектакли «Я, бабушка, Илико и Илларион» и «Спасти камер-юнкера Пушкина».

Во дворце молодежи завершится фестиваль танцев «Черный кот», а в клубе Deep пройдет вечеринка «Не жди, буду поздно».

Также в Deep состоится концерт группы «Заточка», а в арт-клубе «Площадка» пройдет благотворительный концерт «Рок в поддержку бездомных животных». Все вырученные средства пойдут на покупку кормов для бездомных кошек и собак, спасенных с улицы и ищущих свой дом.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».