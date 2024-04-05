Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды
В сообщении отметили, что днем 5 апреля в Рязанской области местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами гололедица.
Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды. Обращение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.
В сообщении отметили, что днем 5 апреля в Рязанской области местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами гололедица.
Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.