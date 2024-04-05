ФАС заподозрила Apple нарушение антимонопольного законодательства

ФАС запросила у Apple подробную мотивированную позицию по вопросу доступа российских платежных систем к бесконтактной оплате в ОС iOS.

ФАС заподозрила Apple нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщают « Известия ».

По данным издания, ФАС увидела в действиях Apple признаки нарушения антимонопольного законодательства. Речь идет о запрете установки на устройства приложений не из App Store. В ведомстве отметили, что компания создает преимущественные условия только для собственных приложений.

«Российские пользователи iOS устройств не могу получать банковские услуги и совершения оплаты. Потому что Apple удалила из App Store мобильные приложения большинства отечественных финансовых организаций», — заявили в пресс-службе ФАС.

ФАС запросила у компании подробную мотивированную позицию по данному вопросу.