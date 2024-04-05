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Двух рязанцев осудят за совершение 16 краж
Инциденты происходили летом 2023 года. Мужчины демонтировали около 5000 метров кабеля.

Двух рязанцев осудят за совершение 16 краж. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инциденты происходили летом 2023 года.

Специалисты выяснили, что мужчины демонтировали из подвалов и с крыш многоквартирных домов около 5000 метров кабеля. После этого рязанцы обожгли провода и сдали их в пункт приема вторсырья. Помимо этого, фигурантов обвиняют в краже двух велосипедов. Суммарный ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Преступную деятельность пресекли оперативники.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.