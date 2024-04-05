Делегация Радиотехнического университета приняла участие в форуме «Таланты в регионы»

На форуме «Таланты в регионы» делегация РГРТУ во главе с ректором Михаилом Чиркиным представила на пленарной сессии опыт реализации сетевого взаимодействия с МФТИ.

Делегация Радиотехнического университета приняла участие в форуме «Таланты в регионы». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В пятницу, 5 апреля, в Московском физико-техническом институте (национальном исследовательском университете) проходит форум «Таланты в регионы», посвященный реализации одноименного проекта, запущенного Физтехом в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».

В рамках проекта в нескольких регионах страны были запущены сетевые образовательные программы, основанные на сложных и интересных образовательных моделях МФТИ, где Физтех выступает в роли образовательной организации-партнера по отношению к региональному вузу.

На форуме «Таланты в регионы» делегация РГРТУ во главе с ректором Михаилом Чиркиным представила на пленарной сессии опыт реализации сетевого взаимодействия с МФТИ.

«Для Радиотехнического университета МФТИ — ключевой стратегический партнер в образовательной сфере. Опыт сотрудничества показывает, что использование образовательных моделей одного из ведущих технических вузов страны позволяет улучшить эффективность усвоения обучающимися материала, более сложного, по сравнению с обычной образовательной программой. У студентов сетевых программ повышена мотивация к обучению и, как правило, лучше успеваемость, поскольку мотивационная составляющая важна для предлагаемых форматов самостоятельной работы. Практические занятия, реализуемые на базе МФТИ, — это интересный новый опыт для наших студентов, так как подходы преподавателей РГРТУ и Физтеха во многом отличаются, в этом заключается одно из преимуществ сетевого варианта. Первый выпуск „сетевиков“ состоится летом 2025 года, но уже сегодня можно сказать, что за счет реализации сетевых программ формируется профессиональная элита для наукоемких производств реального сектора экономики Рязанской области», — отметил ректор РГРТУ Михаил Чиркин:

Форум «Таланты в регионы» проходит в МФТИ 5 и 6 апреля и посвящен подведению промежуточных итогов реализации проекта и планам по его развитию. В мероприятии принимают участие заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, ректор Физтеха Дмитрий Ливанов, руководители университетов-сетевых партнеров МФТИ.