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2 апреля 13:42
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РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
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22 марта 15:11
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Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
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А что в кино? «Золото Умальты», «Домовой» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Приключенческий вестерн «Золото Умальты», основанный на реальных событиях 1917 года: в Хабаровском крае в окрестностях реки Умальты разбойники ограбили обоз с золотом.

«Домовой» — российский фильм ужасов о брате и сестре, которые после смерти родителей столкнулись с потусторонней силой.

«Гении» — биографическая драма о знакомстве двух великих писателей Сэмюэля Беккета и Джеймса Джойса, которое изменило жизни обоих.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».