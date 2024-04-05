А что в кино? «Золото Умальты», «Домовой» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Приключенческий вестерн «Золото Умальты», основанный на реальных событиях 1917 года: в Хабаровском крае в окрестностях реки Умальты разбойники ограбили обоз с золотом.

«Домовой» — российский фильм ужасов о брате и сестре, которые после смерти родителей столкнулись с потусторонней силой.

«Гении» — биографическая драма о знакомстве двух великих писателей Сэмюэля Беккета и Джеймса Джойса, которое изменило жизни обоих.

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