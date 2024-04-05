38-летний житель Солотчи сел пьяным за руль и устроил ДТП

По результатам медосвидетельствования концентрация этилового спирта составила 0,674 мг/л.

В Рязани осудили 38-летнего жителя Солотчи за пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина был лишен водительских прав. Он вновь сел за руль автомобиля «HUMMER Н3» в состоянии опьянения и совершил ДТП.

По результатам медосвидетельствования концентрация этилового спирта составила 0,674 мг/л.

Суд назначил ему наказание виде 200 часов обязательных работ.

«HUMMER Н3» конфискован и обращен в доход государства.