Новости Рязани за 5 апреля 2024 год
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В театре кукол проходит всероссийский фестиваль моноспектаклей «Монолог». 6 и 7 апреля рязанцам представят спектакли «Я, бабушка, Илико и Илларион» и «Спасти камер-юнкера Пушкина».
Во дворце молодежи завершится фестиваль танцев «Черный кот», а в клубе Deep пройдет вечеринка «Не жди, буду поздно».
Также в Deep состоится концерт группы «Заточка», а в арт-клубе «Площадка» пройдет благотворительный концерт «Рок в поддержку бездомных животных». Все вырученные средства пойдут на покупку кормов для бездомных кошек и собак, спасенных с улицы и ищущих свой дом.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».
Минюст РФ обновил реестр иноагентов. Информация появилась на сайте Министерства.
В список иноагентов вошли писатель Михаил Веллер*, основатель сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова* и «Российское социалистическое движение"*.
*внесены в список иноагентов
Погибшего на спецоперации рязанца Алексея Старостина похоронят в понедельник, 8 апреля. Об этом сообщило «Звездное движение Рязанской области».
Старостин ушел на СВО в 2023 году добровольцем. «Первая медкомиссия его отклонила (легкое заикание), однако Алексей прошел специальные курсы у медиков и добился отправки на передовую. Служил старшим наводчиком миномётного взвода отряда (штурмовой) войсковой части», — указано в публикации. Старостин погиб в ДНР 26 марта.
Отпевание пройдет 8 апреля в 11:00 в Храме Иоанна Кронштадтского, его похоронят на Богородском кладбище.
В Оренбургской области прорвало дамбу. Об этом сообщило ТАСС.
Инцидент произошел в Орске. Из зоны затопления началась эвакуация.
Уточняется, что в зону подтопления могут попасть около четырех тысяч частных жилых домов.
В Пронском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщило региональное УМВД.
Авария произошла в пятницу, 5 апреля, примерно в 17:10, на 63 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин».
По предварительной информации, между собой столкнулись автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял 50-летний прончанин, и Kia Seed под управлением 35-летнего рязанца.
В результате пострадали пассажиры Kia — 31-летняя женщина и восьмилетний ребенок, им потребовалась медицинская помощь.
«Избежать тяжелых последствий и травм, пассажирам и водителям, помогло то, что все были пристегнуты ремнем безопасности, а ребенок находился в детском удерживающем устройстве», — уточняется в публикации.
По факту аварии началась проверка.
Мэрия Рязани ввела ограничения на передвижение и размещение электросамокатов. Об этом пресс-служба горадминистрации.
Их использование запрещено детьми младше 14 лет без сопровождения взрослых. Максимально разрешенная скорость — не более 25 км/ч.
Движение самокатов запретили на территории Верхнего городского парка. В бульваре имени Скобелева, сквере 50-летия Октября и на улице Гагарина действует ограничение скорости в 10 км/ч. Ограничение скорости 15 км/ч действует в Нижнем городском парке, сквере на улице 26 Бакинских Комиссаров, сквере имени академика Уткина, Кремлевском парке, на Бульваре Победы, на Первомайском проспекте от дома № 29/1 до дома № 37, от дома № 54 до дома № 66, на улице Почтовой от дома № 50 до дома № 64, от дома № 49 до дома № 65 и на части Лыбедского бульвара. Скорость электросамокатов ограничивается до 20 км/ч на части Лыбедского бульвара, в Центральном парке культуры и отдыха, в районе Лесопарка.
Ограничения показаны в приложении операторов электросамокатов. Отмечается, что список не является окончательным и будет пересматриваться по соглашению сторон с учетом реальной ситуации, сообщили в мэрии.
Также Госавтоинспекция запланировала рейды.
В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу около детского сада. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-группу городского УМВД.
Инцидент произошел на улице Автомагистральной.
«В отдел полиции № 11 поступило сообщение о том, что на улице Автомагистральной произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил ранение, предположительно, из травматического пистолета. Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», — указано в публикации.
По данным местных СМИ, двое мужчин поссорились, пока ждали детей. После случившегося открывший стрельбу скрылся.
В России зарегистрировали препарат для борьбы с супербактериями. Об этом сообщил Минздрав.
Отмечается, что это уникальная разработка наших ученых.
Данное средство не имеет аналогов в мире и предназначено для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями.
В Рязанском историко-архитектурном музее открылся детский центр. Об этом сообщает ИД «Пресса».
В основе экспозиции — «Азбука» художницы Елизаветы Бем. В музее «оживили» буквы азбуки, рассказали, как жили и чем увлекались юные рязанцы в позапрошлом веке, как строились быт и учеба.
Центр можно посетить с субботы, 6 апреля.
Уроженец Рязани Антон Лапшин погиб в зоне СВО. Об этом сообщила газета «Вестник».
Лапшин переехал в поселок Первомайский Тамбовской области в десятилетнем возрасте. Он выпустился из бывшей второй школы, поступил в Рязанский железнодорожный колледж. Не окончив его, он ушел в армию. Служил в мотострелковых войсках в Коврове и Осетии.
Мужчина работал на заводе «Первомайскхиммаш», потом переехал в Москву — там он трудился на домостроительном комбинате, в Мосводоканале. В сентябре 2022 года его мобилизовали.
В зоне СВО Лапшин служил в мотострелковых войсках на Сватовском направлении. Дважды был в краткосрочных отпусках дома. В последний свой отпуск, в январе 2024 года, он женился.
24 марта Лапшин погиб в селе Куземовка Сватовского района Луганской Народной Республики. Ему было 33 года. Прощание с ним состоится 6 апреля. Отпевание пройдет в 12:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Похоронят младшего сержанта на поселковом кладбище.
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Граждан просят принять все меры безопасности и не поддаваться панике. Ситуация находится под контролем.
В Ленинградской области мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу. Об этом пишет «Mash на Мойке».
Отмечается, что в 2019 году молодой человек домогался девочки, а когда ей исполнилось 13 лет совершил изнасилование.
Преступника отправили на 21,5 год в колонию строгого режима.
В рязанском поселке Борки затопило 11 приусадебных участков. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.
Подтопление случилось в пятницу, 5 апреля. Всего в Борках затоплены 35 приусадебных участка.
В Рязанском районе из-за подъема воды в Оке случилось подтопление 16 участков, всего их число составляет 76.
Уточняется, что жизнеобеспечение населения не нарушено.
Скончался председатель Совета ветеранов Михайловского района Владислав Москвитин. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Сидоров.
Владислав Иванович — почетный гражданин Михайлова, председатель общества ветеранов войны и труда, активный участник общественных и патриотических мероприятий, один из инициаторов присвоения Михайлову звания «Города воинской доблести».
Он много лет трудился в сельском хозяйстве, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».