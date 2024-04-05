Новости Рязани за 5 апреля 2024 год

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 6-7 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. В театре кукол проходит всероссийский фестиваль моноспектаклей «Монолог». 6 и 7 апреля рязанцам представят спектакли «Я, бабушка, Илико и Илларион» и «Спасти камер-юнкера Пушкина». Во дворце молодежи завершится фестиваль танцев «Черный кот», а в клубе Deep пройдет вечеринка «Не жди, буду поздно». Также в Deep состоится концерт группы «Заточка», а в арт-клубе «Площадка» пройдет благотворительный концерт «Рок в поддержку бездомных животных». Все вырученные средства пойдут на покупку кормов для бездомных кошек и собак, спасенных с улицы и ищущих свой дом. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В список иноагентов вошел писатель Михаил Веллер*

Данные появились на сайте Минюста.

Минюст РФ обновил реестр иноагентов. Информация появилась на сайте Министерства. В список иноагентов вошли писатель Михаил Веллер*, основатель сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова* и «Российское социалистическое движение"*. *внесены в список иноагентов

Погибшего на спецоперации рязанца Алексея Старостина похоронят 8 апреля

Экс-командир волонтерского отряда «Звездный ФКР» погиб 26 марта.

Погибшего на спецоперации рязанца Алексея Старостина похоронят в понедельник, 8 апреля. Об этом сообщило «Звездное движение Рязанской области». Старостин ушел на СВО в 2023 году добровольцем. «Первая медкомиссия его отклонила (легкое заикание), однако Алексей прошел специальные курсы у медиков и добился отправки на передовую. Служил старшим наводчиком миномётного взвода отряда (штурмовой) войсковой части», — указано в публикации. Старостин погиб в ДНР 26 марта. Отпевание пройдет 8 апреля в 11:00 в Храме Иоанна Кронштадтского, его похоронят на Богородском кладбище.

В Оренбургской области прорвало дамбу

Инцидент произошел в Орске. Из зоны затопления началась эвакуация.

В Оренбургской области прорвало дамбу. Об этом сообщило ТАСС. Инцидент произошел в Орске. Из зоны затопления началась эвакуация. Уточняется, что в зону подтопления могут попасть около четырех тысяч частных жилых домов.

При столкновении двух легковушек в Рязанской области пострадали двое

Авария произошла на 63 километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин».

В Пронском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщило региональное УМВД. Авария произошла в пятницу, 5 апреля, примерно в 17:10, на 63 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин». По предварительной информации, между собой столкнулись автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял 50-летний прончанин, и Kia Seed под управлением 35-летнего рязанца. В результате пострадали пассажиры Kia — 31-летняя женщина и восьмилетний ребенок, им потребовалась медицинская помощь. «Избежать тяжелых последствий и травм, пассажирам и водителям, помогло то, что все были пристегнуты ремнем безопасности, а ребенок находился в детском удерживающем устройстве», — уточняется в публикации. По факту аварии началась проверка.

Мэрия Рязани ввела ограничения на передвижение и размещение электросамокатов

Ограничения показаны в приложении операторов электросамокатов.

Мэрия Рязани ввела ограничения на передвижение и размещение электросамокатов. Об этом пресс-служба горадминистрации. Их использование запрещено детьми младше 14 лет без сопровождения взрослых. Максимально разрешенная скорость — не более 25 км/ч. Движение самокатов запретили на территории Верхнего городского парка. В бульваре имени Скобелева, сквере 50-летия Октября и на улице Гагарина действует ограничение скорости в 10 км/ч. Ограничение скорости 15 км/ч действует в Нижнем городском парке, сквере на улице 26 Бакинских Комиссаров, сквере имени академика Уткина, Кремлевском парке, на Бульваре Победы, на Первомайском проспекте от дома № 29/1 до дома № 37, от дома № 54 до дома № 66, на улице Почтовой от дома № 50 до дома № 64, от дома № 49 до дома № 65 и на части Лыбедского бульвара. Скорость электросамокатов ограничивается до 20 км/ч на части Лыбедского бульвара, в Центральном парке культуры и отдыха, в районе Лесопарка. Ограничения показаны в приложении операторов электросамокатов. Отмечается, что список не является окончательным и будет пересматриваться по соглашению сторон с учетом реальной ситуации, сообщили в мэрии. Также Госавтоинспекция запланировала рейды.

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу около детского сада

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу около детского сада. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-группу городского УМВД. Инцидент произошел на улице Автомагистральной. «В отдел полиции № 11 поступило сообщение о том, что на улице Автомагистральной произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил ранение, предположительно, из травматического пистолета. Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», — указано в публикации. По данным местных СМИ, двое мужчин поссорились, пока ждали детей. После случившегося открывший стрельбу скрылся.

В России зарегистрировали препарат для борьбы с супербактериями

Данное средство не имеет аналогов в мире и предназначено для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями.

В России зарегистрировали препарат для борьбы с супербактериями. Об этом сообщил Минздрав. Отмечается, что это уникальная разработка наших ученых. Данное средство не имеет аналогов в мире и предназначено для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями.

В Рязанском историко-архитектурном музее открылся детский центр

Его можно посетить с субботы, 6 апреля.

В Рязанском историко-архитектурном музее открылся детский центр. Об этом сообщает ИД «Пресса». В основе экспозиции — «Азбука» художницы Елизаветы Бем. В музее «оживили» буквы азбуки, рассказали, как жили и чем увлекались юные рязанцы в позапрошлом веке, как строились быт и учеба. Центр можно посетить с субботы, 6 апреля.

Уроженец Рязани Антон Лапшин погиб в зоне СВО

Ему было 33 года.

Уроженец Рязани Антон Лапшин погиб в зоне СВО. Об этом сообщила газета «Вестник». Лапшин переехал в поселок Первомайский Тамбовской области в десятилетнем возрасте. Он выпустился из бывшей второй школы, поступил в Рязанский железнодорожный колледж. Не окончив его, он ушел в армию. Служил в мотострелковых войсках в Коврове и Осетии. Мужчина работал на заводе «Первомайскхиммаш», потом переехал в Москву — там он трудился на домостроительном комбинате, в Мосводоканале. В сентябре 2022 года его мобилизовали. В зоне СВО Лапшин служил в мотострелковых войсках на Сватовском направлении. Дважды был в краткосрочных отпусках дома. В последний свой отпуск, в январе 2024 года, он женился. 24 марта Лапшин погиб в селе Куземовка Сватовского района Луганской Народной Республики. Ему было 33 года. Прощание с ним состоится 6 апреля. Отпевание пройдет в 12:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Похоронят младшего сержанта на поселковом кладбище.

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Граждан просят принять все меры безопасности и не поддаваться панике.

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Граждан просят принять все меры безопасности и не поддаваться панике. Ситуация находится под контролем.

В Ленинградской области мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу

В Ленинградской области мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу. Об этом пишет «Mash на Мойке». Отмечается, что в 2019 году молодой человек домогался девочки, а когда ей исполнилось 13 лет совершил изнасилование. Преступника отправили на 21,5 год в колонию строгого режима.

В рязанском поселке Борки затопило 11 приусадебных участков за сутки

Данные привело региональное ГУ МЧС.

В рязанском поселке Борки затопило 11 приусадебных участков. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС. Подтопление случилось в пятницу, 5 апреля. Всего в Борках затоплены 35 приусадебных участка. В Рязанском районе из-за подъема воды в Оке случилось подтопление 16 участков, всего их число составляет 76. Уточняется, что жизнеобеспечение населения не нарушено.

Скончался председатель Совета ветеранов Михайловского района Владислав Москвитин

Он много лет трудился в сельском хозяйстве, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».