Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
Сбт, 06
ЦБ USD 92.31 -0.08 05/04
ЦБ EUR 100.07 0.64 05/04
Нал. USD 93.31 / 94.1 02/04 18:07
Нал. EUR 95 / 94.1 02/04 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
12 493
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
5 705
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
9 070
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
9 438
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Новой Каховке от сброшенной мины погибли два человека
Трагедия произошла в четверг, 4 апреля. Мина была сброшена с украинского дрона.

В Новой Каховке погибли представители ремонтной бригады, которые восстанавливали мобильную связь. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко.

Инцидент произошел в четверг, 4 апреля. Мина была сброшена с украинского дрона.

«Один из монтеров погиб на месте. Двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд», — заявил Алексеенко. По его словам, под удар дронов попала и прибывшая на помощь машина «скорой». Медики смогли добраться до подъезда. После этого раненых занесли в подвал.

Алексеенко добавил, что пока беспилотники не давали доставить пострадавших в больницу, умер еще один молодой монтер. В результате выжил только бригадир, он находится в тяжелом состоянии.