В Новой Каховке от сброшенной мины погибли два человека

Трагедия произошла в четверг, 4 апреля. Мина была сброшена с украинского дрона.

В Новой Каховке погибли представители ремонтной бригады, которые восстанавливали мобильную связь. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко.

Инцидент произошел в четверг, 4 апреля. Мина была сброшена с украинского дрона.

«Один из монтеров погиб на месте. Двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд», — заявил Алексеенко. По его словам, под удар дронов попала и прибывшая на помощь машина «скорой». Медики смогли добраться до подъезда. После этого раненых занесли в подвал.

Алексеенко добавил, что пока беспилотники не давали доставить пострадавших в больницу, умер еще один молодой монтер. В результате выжил только бригадир, он находится в тяжелом состоянии.