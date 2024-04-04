На шести улицах Рязани отключили свет
Бригада МУПа осуществляет ремонтные работы. Восстановление электроснабжения планируется в течение трех часов с момента отключения.
В четверг, 4 апреля, в Кальном и Дашково-Песочне отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в МУП «РГРЭС».
Аварийное отключение произошло по следующим улицам:
- Зубковой;
- Кальной;
- Быстрецкой;
- Тимуровцев;
- Советской Армии;
- Большой.
Бригада МУПа осуществляет ремонтные работы. Восстановление электроснабжения планируется в течение трех часов с момента отключения.