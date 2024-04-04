Рязанские школьники впервые смогут пройти отбор в ГИТИС в онлайне

МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС объявляют о запуске виртуального формата консультаций для абитуриентов. Дистанционные встречи педагогов ГИТИСа с учениками выпускных классов Рязанской области пройдут впервые, они организованы на цифровой платформе МТС Линк. Лучшие участники первичного отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС на актерский факультет.

Предварительные онлайн-консультации ГИТИСа для рязанцев пройдут 22-23 апреля 2024 года с 12.00 до 18.00. На мероприятие приглашаются ребята, которые хотят поступить в театральный ВУЗ и связать свою жизнь со сценой. Оценивать кандидатов будет профессор ГИТИСа, старший преподаватель кафедры мастерства актёра Ольга Дмитриевна Якушкина. В первый день консультаций 22 апреля в 11.00 мастер поделится профессиональными секретами, даст рекомендации и ответит на вопросы начинающих артистов.

Для участия в отборочном туре на актерский факультет нужно подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на первой встрече педагога с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Участнику предварительного прослушивания могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.

Выбранные произведения должны быть небольшими по объему — на выступление каждого абитуриента будет отведено до 10 минут. Оценивается, прежде всего, глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей. Для участия в творческой онлайн-встрече и цифровых консультациях ребятам нужно заранее пройти обязательную регистрацию по ссылке . После этого каждый участник получит приглашение и индивидуальное время для консультации.

Количество мест на мастер-классы и онлайн-консультации ограничено. Участие бесплатное. По результатам предварительных испытаний самые талантливые участники будут рекомендованы педагогом для поступления в ГИТИС.

«Театральные и хореографические студии заранее могут подготовить к просмотру своих учеников и порепетировать в кадре. Каждый участник онлайн-прослушиваний по итогу выступления получает обратную связь от педагога — какие произведения и форматы лучше подходят его фактуре и психофизике, кому-то советуют поработать над дикцией и мимикой, другим с пластикой и руками. Верить в свою счастливую звезду важно и нужно. В других регионах страны предварительные онлайн-консультации с педагогами ГИТИС успешно проходят при нашей поддержке вот уже несколько лет, и многие ребята получают шанс пройти на следующий этап творческих испытаний в ГИТИСе. В 2023 году 55 школьников получили такие приглашения», — отметил директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

«Поколение М» МТС — крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 24 миллионов рублей, которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей.

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший и единственный театральный вуз Европы, обучающий всем театральным специальностям. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа учатся сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском. В прошлом году ГИТИС отметил 145-летие.