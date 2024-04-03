WP: США предупреждали власти России о угрозе теракта в «Крокусе» за две недели

Трагедия произошла 22 марта.

За две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» США предупредили российские власти о том, что зал может стать потенциальной целью атаки. Об этом сообщила газета «The Washington Post».

«Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщили российским чиновникам, что „Крокус Сити Холл“, популярный концертный зал, является потенциальной целью», — указано в публикации.