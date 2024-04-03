В Скопине при пожаре погиб 53-летний мужчина

Информация о возгорании поступила во вторник, 2 апреля, в 15:55. Пожар случился в пятиэтажном доме в микрорайоне АЗМР.

В Скопине при пожаре погиб 53-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила во вторник, 2 апреля, в 15:55. Пожар случился в пятиэтажном доме в микрорайоне АЗМР.

Отмечается, что огонь повредил диван. Площадь пожара — 0,5 квадратного метра.

На тушение огня выезжал один автомобиль, два человека.