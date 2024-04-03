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В Сараевском районе полицейские поймали двух пьяных водителей
Инспекторы составили на мужчин административные протоколы.

В Сараевском районе полицейские поймали двух пьяных водителей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что сначала на улице Ломоносова в Сараях остановили «Renault Logan». 30-летний местный житель был в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило медосвидетельствование.

Второго нарушителя поймали на дороге Сараи-Напольное. Он сел за руль «ВАЗ-2112» в нетрезвом виде и без водительского удостоверения.

Инспекторы составили на мужчин административные протоколы.