В Ряжске полицейские остановили пьяного водителя Chrysler

Инцидент произошел в понедельник, 1 апреля, на улице Энгельса.

В Ряжске полицейские остановили пьяного водителя Chrysler. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел в понедельник, 1 апреля, на улице Энгельса.

Правоохранители остановили для проверки автомобиль Chrysler. За рулем был 41-летний местный житель. При общении у него заметили признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование. Алкотестер показал 0,431 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от вождения, на него составили административный протокол.