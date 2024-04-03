В Рязанской области заработала онлайн-карта подтоплений

Каждый день происходит обновление данных по информации МЧС.

В Рязанской области заработала онлайн-карта подтоплений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.

Отмечается, что на карте отображаются затопленные территории, а также участки с объездными путями.

«Оранжевым цветом на карте обозначены подтопленные территории, синим — подтопленные мосты с объездными путями, красным — без объездных путей», — написал он.

Кроме того, каждый день происходит обновление данных по информации МЧС.