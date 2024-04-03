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В Рязанской области продолжаются поиски тела мужчины, которого унесло течением
К поиску утонувшего в селе Можары Сараевского района мужчины подключили водолазов.

В Рязанской области продолжаются поиски тела мужчины, которого унесло течением. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, к поиску утонувшего в селе Можары Сараевского района мужчины подключили водолазов.

По словам очевидцев, мужчина решил переплыть реку недалеко от моста на поселок Веселый, однако его снесло течением. Уточняется, что ему было 27 лет.

«Водолазы работают на месте происшествия уже несколько часов. Вместе с ними на месте происшествия находятся местные волонтеры», — отметили в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 2 апреля на реке Пара.