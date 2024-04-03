Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
15°
Чтв, 04
10°
Птн, 05
ЦБ USD 92.39 -0.14 04/04
ЦБ EUR 99.43 0.02 04/04
Нал. USD 93.31 / 94.1 02/04 18:07
Нал. EUR 95 / 94.1 02/04 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
Вчера 13:42
9 567
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
4 970
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
8 388
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
8 742
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области осудили бывшего директора ссуза за взятки
Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штраф в размере 195 тысяч рублей.

В Рязанской области осудили бывшего директора ссуза за взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что в 2021 году руководитель среднего специального учебного заведения Шиловского района фиктивно списал с баланса пресс-подборщик, а на самом деле продал его знакомому индивидуальному предпринимателю за 100 тысяч рублей. Полученные деньги он присвоил себе.

Кроме того, в августе 2022 года он получил от ИП взятку в размере 65 тысяч рублей за продажу по заниженной цене 29,5 тонн зерна ржи, принадлежащего образовательному учреждению.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штраф в размере 195 тысяч рублей.