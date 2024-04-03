В Рязанской области осудили бывшего директора ссуза за взятки

Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штраф в размере 195 тысяч рублей.

В Рязанской области осудили бывшего директора ссуза за взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что в 2021 году руководитель среднего специального учебного заведения Шиловского района фиктивно списал с баланса пресс-подборщик, а на самом деле продал его знакомому индивидуальному предпринимателю за 100 тысяч рублей. Полученные деньги он присвоил себе.

Кроме того, в августе 2022 года он получил от ИП взятку в размере 65 тысяч рублей за продажу по заниженной цене 29,5 тонн зерна ржи, принадлежащего образовательному учреждению.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штраф в размере 195 тысяч рублей.