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В Рязани задержали двух наркодилеров
Возбуждены уголовные дела.

Полицейские задержали двух рязанцев, работавших на нелегальный интернет-магазин по продаже наркотиков. Об этом сообщило региональное УМВД.

Уточняется, что двое мужчина 21 и 22 лет не общались очно, однако работали на один из наркошопов. Оперативники выявили, что 21-летний рязанец был администратором магазина и снимал кладовое помещение. Он получал оптовые партии наркотиков, в офисе упаковывал их в небольшие коробки, маскируя под различные товары, и отправлял их своему 22-летнему «коллеге». В свою очередь сообщник вручал посылки с наркотиками курьерам, которые передавали их потребителям.

При досмотре задержанных, осмотре мест проживания и арендованного помещения полицейские изъяли 165 граммов наркотиков — 120 граммов марихуаны, 22 грамма гашиша и 25 таблеток МДМА («экстази»), ноутбуки, электронные весы и упаковочные материалы.

Возбуждены уголовные дела. Также полицейские устанавливают обстоятельства противоправной деятельности и каналы поступления наркотиков в регион.