В Рязани временно перенесут остановку «Художественный музей»

Ограничения связаны с ремонтом фасада дома № 1/54 по улице Полонского.

В Рязани временно перенесли остановку «Художественный музей». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Изменения связаны с ремонтом фасада дома № 1/54 по улице Полонского. При движении в центр города транспорт будет останавливаться около дома № 50 по улице Свободы.

Изменения будут действовать с 4 апреля по 30 сентября. Они затронут автобусные маршруты №№ 23, 46 М², 62 М², 65 М², 66 М², 75 М², 99 М² и троллейбусные маршруты №№ 3 и 10.

На время работ установят соответствующие знаки. Горожан попросили принять информацию к сведению.