В Рязани водитель «Митсубиши» перекрыл движение по пешеходной дорожке

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что проводят проверку по данному факту, а также напомнили о штрафах до 1000 за остановку на тротуарах.

В Рязани водитель «Митсубиши» перекрыл движение по пешеходной дорожке. Об этом рязанцы сообщили в группе «Pro Рязань».

Инцидент произошел в среду, 3 апреля, на улице Островского.

«Тяжело представить, что происходит в голове у водителя автомобиля, когда он принимает решение припарковать так автомобиль. Видимо, он глубоко уважает всех окружающих людей, особенно пожилых и матерей с колясками», — отметил автор поста.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что проводят проверку по данному факту, а также напомнили о штрафах до 1000 за остановку на тротуарах.