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В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 34 сантиметра
По информации Гидрометцентра, показатель составляет 458 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 34 сантиметра. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

По информации Гидрометцентра, показатель составляет 458 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста.

  • в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на восемь сантиметров и составляет 472 сантиметра;
  • в районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 29 сантиметров и составляет 330 сантиметров;
  • в Мокше у Кадома уровень воды повысился на 44 сантиметра и составляет 463 сантиметра;
  • в Проне у населенного пункта Быково уровень воды повысился на пять сантиметров и составляет 660 сантиметров;
  • у села Троица уровень воды в Ранове повысился на девять сантиметров и составляет 793 сантиметра.
  • у Скопина уровень воды в Верде понизился на 38 сантиметров и составляет 272 сантиметра.

Уточняется, что половодье развивается в соответствии с прогнозом.