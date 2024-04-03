В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 34 сантиметра

По информации Гидрометцентра, показатель составляет 458 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 34 сантиметра. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

По информации Гидрометцентра, показатель составляет 458 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста.

в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на восемь сантиметров и составляет 472 сантиметра;

в районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 29 сантиметров и составляет 330 сантиметров;

в Мокше у Кадома уровень воды повысился на 44 сантиметра и составляет 463 сантиметра;

в Проне у населенного пункта Быково уровень воды повысился на пять сантиметров и составляет 660 сантиметров;

у села Троица уровень воды в Ранове повысился на девять сантиметров и составляет 793 сантиметра.

у Скопина уровень воды в Верде понизился на 38 сантиметров и составляет 272 сантиметра.

Уточняется, что половодье развивается в соответствии с прогнозом.